Çin: Pakistan ile Afganistan Arasında Sağlanan Geçici Ateşkesi Memnuniyetle Karşılıyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasında varılan geçici ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve her iki ülkenin barış görüşmelerine yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pakistan ile Afganistan arasında varılan geçici ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Lin perşembe günkü basın toplantısında, iki ülkenin Ramazan Bayramı süresince askeri operasyonları askıya aldıklarını duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, her iki ülkenin de sakin ve itidalli davranmasını, barış görüşmelerine bir an önce yeniden başlamasını, mümkün olan en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese ulaşmasını, anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözmesini ve iki ülke ile bölgedeki barış ve istikrarı birlikte korumasını umduklarını söyledi.

Lin, ilgili İslam ülkeleri tarafından gösterilen çabaları takdir ettiklerini ve kendi kanalları aracılığıyla çatışmada arabuluculuk yaptıklarını belirterek, bu konuda yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
