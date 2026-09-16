Çin, Pakistan'a yapay zeka temelli güvenlik merkezi kurulmasında yardım edecek

Çin, Pakistan'da yapay zeka temelli sistemlerle donatılmış modern bir kolluk kuvvetleri merkezi kurulmasına destek vereceğini bildirdi.

Pakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Gao Qi, başkent İslamabad'da bir araya geldi ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı konularının da ele alındığı görüşmede taraflar, Çin'in Pakistan'da yapay zeka tabanlı teknolojilerle donatılacak modern bir kolluk kuvvetleri merkezi kurulmasına destek vermesi konusunda anlaştı.

Taraflar ayrıca, polis eğitim programlarının kapsamının genişletilmesi ve güvenlik alanında yeni ekipmanların kullanımında işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kaldı.

Nakvi, kurulacak güvenlik merkezinin Pakistan-Çin dostluğunun yeni bir simgesi olacağını belirtti.

Kaynak: AA