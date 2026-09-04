Çin'den Pakistan'a 300 Bin Doz Veteriner Aşısı Bağışı
İSLAMABAD, 4 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hayvanı tedavi eden veteriner, 2 Eylül 2026. Çin hükümeti, Pakistan'ın hayvancılık sektörünü desteklemek amacıyla 300.000 doz yüksek kaliteli veteriner aşısı bağışladı.
İSLAMABAD, 4 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hayvanı tedavi eden veteriner, 2 Eylül 2026.
Çin hükümeti, Pakistan'ın hayvancılık sektörünü desteklemek amacıyla 300.000 doz yüksek kaliteli veteriner aşısı bağışladı. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)
Kaynak: Xinhua