Çin: Ortadoğu Özel Temsilcimizi Gerilimin Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar İçin Bölgeye Göndereceğiz

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning iletişimi sürdürmek, arabuluculuk çabalarına hız vermek ve uzlaşı sağlamak üzere Ortadoğu'daki çatışmaların tarafları da dahil olmak üzere tüm taraflarla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının ardından bölgede artan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mao, Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun'u gerilimin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütmek üzere yakın gelecekte bölgeye göndereceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua