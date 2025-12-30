Çin'den Taiwan Adası Çevresindeki Askeri Tatbikata Yönelik ABD Açıklamasına Tepki

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın Taiwan Adası çevresinde düzenlemekte olduğu tatbikatın, askeri varlığı artırma yoluyla "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere karşı cezalandırıcı ve caydırıcı bir eylem olduğunu söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, "Adalet Görevi 2025" kod adlı tatbikata ilişkin ABD'nin kısa süre önce yaptığı açıklamalara değindi.

Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Lin, askeri tatbikatın "ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli bir hamle" olduğunu belirtti.