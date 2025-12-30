Haberler

Çin'den Taiwan Adası Çevresindeki Askeri Tatbikata Yönelik ABD Açıklamasına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Taiwan Adası çevresinde gerçekleştirilen askeri tatbikatın, Taiwan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere karşı bir cezalandırma ve caydırma eylemi olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın Taiwan Adası çevresinde düzenlemekte olduğu tatbikatın, askeri varlığı artırma yoluyla "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere karşı cezalandırıcı ve caydırıcı bir eylem olduğunu söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, "Adalet Görevi 2025" kod adlı tatbikata ilişkin ABD'nin kısa süre önce yaptığı açıklamalara değindi.

Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Lin, askeri tatbikatın "ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli bir hamle" olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! 3 ilimizde bazı uçuşlar iptal edildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı