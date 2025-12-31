Haberler

Çin Ordusu, Taiwan'ın Doğusundaki Sularda Önemli Limanların Ele Geçirilmesine Yönelik Tatbikatlar Düzenledi

Güncelleme:
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda geniş kapsamlı tatbikatlar gerçekleştirerek amfibi hücum, sızma ve stratejik liman ele geçirme operasyonlarına odaklandı.

NANJİNG, 31 Aralık (Xinhua) --- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Harekat Alanı Komutanlığı salı günü Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda tatbikatlar düzenledi. Söz konusu tatbikatlar tam kapsamlı kuvvet projeksiyonu, seçkin birliklerin sızma ve baskın harekatları ile stratejik öneme sahip limanların ele geçirilmesine odaklandı.

Tatbikatlar kapsamında, amfibi hücum gemileri, muhripler, fırkateynler ve insansız hava araçlarından oluşan görev grupları bölgeye sevk edildi.

Tatbikat sırasında görev gücü arasındaki koordinasyon, sistemli harekat kabiliyeti ve kritik hedeflere yönelik hassas taarruz yetenekleri test edildi.

