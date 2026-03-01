Çin: Güney Çin Denizi'nde İstikrarı Bozacak Her Türlü Girişim Başarısızlıkla Sonuçlanır

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ordusunun yüksek alarmda olduğunu ve Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmaya yönelik her türlü girişimin sonuçsuz kalacağını belirtti.

Zhang açıklamayı, Filipinler, ABD, Japonya ve Avustralya'nın Huangyan Dao yakınlarındaki hava ve deniz sahasında kısa süre önce gerçekleştirdiği sözde "ortak devriye" görevine yönelik yaptı.

ABD ve diğer bölge dışı ülkeleri Güney Çin Denizi'ndeki güç gösterisi nedeniyle eleştiren Zhang, bu ülkelerin bölgedeki gerginliğin kaynağı olduğunu vurguladı.

Zhang, Filipinler'in bölgede sürekli provokatif eylemlerde bulunduğunu ve Çin'in çıkarlarını ihlal ederek bölge ülkelerinin ortak çıkarlarına zarar verdiğini söyledi. Sözcü, söz konusu tutumun bölgesel istikrarı zedeleyen ve barışı baltalayan bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Çin, Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve bunlara bitişik sular üzerindeki egemenlik ve yargı yetkisini kullanmaktadır. Egemenliğini ve çıkarlarını korumak için aldığı önlemler meşru, profesyonel, ihtiyatlı ve tartışmaya kapalıdır" dedi.

Zhang, ordunun, Güney Çin Denizi'nde düzeni bozmaya yönelik her türlü girişimin başarılı olmasını engellemek ve bölgedeki barış ve istikrarı korumak için her zaman yüksek alarmda olacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua