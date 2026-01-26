Haberler

Çin: Myanmar'da Genel Seçimlerle Barış ve Uzlaşının Sağlanmasında Tüm Tarafların Yanındayız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Myanmar'da yapılan genel seçimlerin barış ve uzlaşı sağlama sürecine katkı sunduğunu belirtti. Seçim sürecinin düzenli ilerlediğini ifade eden Guo, uluslararası toplumla iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Myanmar'da genel seçimler aracılığıyla daha geniş kapsamlı, daha sağlam ve daha kalıcı barış ve uzlaşı sağlanarak gerilimin en kısa sürede azaltılmasının sağlanması konusunda ülkedeki tüm tarafların yanında olduklarını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Myanmar'da düzenlenen genel seçimlerde oylamanın üçüncü aşamasının tamamlanması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Çin, Rusya, Hindistan, ilgili ASEAN ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar, seçimleri gözlemlemek üzere personel gönderdi. Seçmenler aktif katılım gösterdi ve süreç sorunsuz ve düzenli şekilde ilerledi. Bundan dolayı tebriklerimizi iletiyoruz" dedi.

Guo, Myanmar halkının tercihine saygı göstermek ve ülkede barış, istikrar ve kalkınmanın yeniden tesisine yapıcı destek sağlamaya devam etmek üzere uluslararası toplumla çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

