Myanmar'da Telekom Dolandırıcılığına Karışan 952 Çin Vatandaşı Çin'e İade Edildi

Çin, Myanmar ve Tayland ortak operasyonunda, telekom dolandırıcılığına karıştığı düşünülen 952 Çin vatandaşını geri gönderdi. Myawaddy'deki suç çeteleri yüzünden bu yıl 7.600'den fazla Çinli, dolandırıcılık soruşturması kapsamında Çin'e iade edildi.

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin, Myanmar ve Tayland kolluk kuvvetlerinin Myanmar'ın Myawaddy kentinde düzenlediği ortak operasyonun ardından, telekom dolandırıcılığına karıştıklarından şüphelenilen 952 Çin vatandaşı Çin'e iade edildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada uzun süredir Çin vatandaşlarını hedef alan telekom dolandırıcılığı ve çevrimiçi dolandırıcılık faaliyetleri yürüten Myawaddy'deki suç çetelerinin ciddi zararlara yol açtığını bildirdi. Çin, Myanmar ve Tayland'ın bu yılın başlarında dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik üçlü bir koordinasyon mekanizması kurduğu ve bu çerçevede bir dizi ortak operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre bu yılın başından bu yana Myawaddy'de çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığı şüphelisi olan 7.600'den fazla Çin vatandaşı Çin'e iade edildi.

Bakanlığın halkın can ve mal güvenliğini korumak üzere telekom dolandırıcılığı ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik sınır ötesi kolluk işbirliğini güçlendireceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
