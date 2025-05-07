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Çin, Mısır'ın Süveyş Kanalı Üzerindeki Egemenliğini Destekliyor

Çin, Mısır'ın Süveyş Kanalı Üzerindeki Egemenliğini Destekliyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Mısır'ın Süveyş Kanalı üzerindeki egemenliğinin tartışmasız olduğunu belirtti. Lin, Donald Trump'ın Süveyş Kanalı'ndaki geçiş haklarıyla ilgili yaptığı açıklamaların Mısır'ı nasıl etkilediğine dair yorumda bulundu.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Mısır'ın Süveyş Kanalı üzerindeki egemenlik ve yönetiminin tartışma götürmez olduğunu söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın ABD'ye ait ticari ve askeri gemilere Panama ve Süveyş kanallarından ücretsiz geçiş hakkı tanınması yönündeki çağrısı Mısır'ın sert tepkisine neden olmuştu.

"Çin, Mısır hükümeti ve halkının kendi egemenlik ve meşru haklarını korumasını kararlılıkla desteklemekte ve her türlü zorbaca söylem ve eylemlere karşı çıkmaktadır" diyen Lin, Mısır'ın Süveyş Kanalı üzerindeki egemenlik ve yönetiminin tartışmasız olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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