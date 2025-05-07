Çin, Mısır'ın Süveyş Kanalı Üzerindeki Egemenliğini Destekliyor

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Mısır'ın Süveyş Kanalı üzerindeki egemenlik ve yönetiminin tartışma götürmez olduğunu söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın ABD'ye ait ticari ve askeri gemilere Panama ve Süveyş kanallarından ücretsiz geçiş hakkı tanınması yönündeki çağrısı Mısır'ın sert tepkisine neden olmuştu.

"Çin, Mısır hükümeti ve halkının kendi egemenlik ve meşru haklarını korumasını kararlılıkla desteklemekte ve her türlü zorbaca söylem ve eylemlere karşı çıkmaktadır" diyen Lin, Mısır'ın Süveyş Kanalı üzerindeki egemenlik ve yönetiminin tartışmasız olduğunu vurguladı.