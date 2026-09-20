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Çin, Licien-1 roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdi, 17'nci taşıma görevini gerçekleştirdi

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Çin, katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle 9 uyduyu Gobi Çölü'ndeki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlattı. Uyduların planlanan yörünge konumlarına yerleştiği bu fırlatış, Licien-1 roketleriyle yapılan 17'nci taşıma görevi oldu.

Çin, katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre uydular, "Licien-1 Y18" roketiyle Gobi Çölü'ndeki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlatıldı.

9 uydunun planlanan yörünge konumlarına yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 17'nci taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space şirketince geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi'ne 1,5 ton, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 2 ton yük taşıyabiliyor.

Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda ticari uydu fırlatılmasına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.

Licien roketleriyle bugüne dek toplam ağırlığı 21 tonu aşan 121 uydu ve 1 uzay aracı fırlatıldı.

Kaynak: AA
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