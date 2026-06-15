Çin, katı yakıtlı Licien-1 roketiyle 8 uydu fırlattı
Çin, katı yakıtla çalışan Licien-1 (Kinetica-1) roketiyle Gobi Çölü'ndeki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden 8 uyduyu başarıyla fırlattı. Bu, Licien-1 roketlerinin 14'üncü taşıma görevi oldu.
Çin, katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle 8 uyduyu uzaya gönderdi.
Xinhua'nın haberine göre uydular, "Licien-1 Y14" roketiyle Gobi Çölü'ndeki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlatıldı.
Sekiz uydunun planlanan yörünge konumlarına yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 14'üncü taşıma görevi oldu.
Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space şirketince geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi'ne 1,5 ton, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 2 ton yük taşıyabiliyor.
Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizce'de "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.