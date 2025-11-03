Haberler

Çin-Latin Amerika ve Karayipler İş Zirvesi Zhengzhou'da Gerçekleşti

Güncelleme:
Çin ve 20'den fazla Latin Amerika ve Karayipler ülkesinden yetkililerin katıldığı 18. Çin-Latin Amerika ve Karayipler İş Zirvesi, ticari ve ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik yeni inisiyatifler açıkladı. Zirve, iki gün sürecek ve ticareti canlandıracak somut iş mutabakatlarına odaklanacak.

ZHENGZHOU, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin ve 20'den fazla Latin Amerika ve Karayipler ülkesinden hükümet yetkilileri, diplomatlar, uzmanlar ve iş dünyası temsilcileri, ticari ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesine yönelik yol haritası belirlemek üzere Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da düzenlenen 18. Çin-Latin Amerika ve Karayipler İş Zirvesi'nde bir araya geldi.

Pazartesi günü düzenlenen zirvenin açılışında resmi adı "Çin-Latin Amerika ve Karayipler İşbirliği Zhengzhou İnisiyatifi" olan bir inisiyatif başlatıldı. İnisiyatif, ticareti artırmak, endüstriyel güncellemeleri teşvik etmek, bağlantı merkezleri kurmak, halklar arası etkileşimleri geliştirmek ve yenilikçi ve akıllı geleceği araştırmak şeklinde kilit öneme sahip beş işbirliği alanından oluşuyor.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin başlattığı zirve, Çin'in Latin Amerika ve Karayipler ülkeleriyle ekonomik ve ticari bağlarını teşvik etmek için kurulan ilk kurumsal platform. İki gün sürecek olan "Ortak Gelecek için İnovasyon ve Zekayı Kucaklamak" temalı etkinlik, açılış töreni, genel oturumlar, dört paralel toplantı ve beş destekleyici etkinlikten oluşuyor.

Zirveyi, tatbiki işbirliğinin "önde gelen markası" olarak nitelendiren Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin, Latin Amerika ve Karayipler'deki ortaklarıyla ekonomik ve ticari ilişkileri daha geniş ölçekte, daha fazla alanda ve daha üst seviyelerde ilerletmek için çalışacaklarını vurguladı.

Uruguay Dışişleri Bakan Yardımcısı Valeria Csukasi de Çin ile işbirliğinin Küresel Güney ülkelerine yeni bir canlılık kattığını belirterek, zirvenin ticareti canlandırmadaki rolüne dikkat çekti. Zirvenin ticaretin artırılmasındaki rolünü vurgulayan Csukasi, işbirliği mekanizmalarının derinleşmesiyle daha fazla ilerleme sağlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Somut iş mutabakatlarının yapıldığı zirvede her iki taraftan işletmeler, elektronik bilgi, sınır ötesi e-ticaret, tarım ve gıda, lojistik ve yeni enerjili araçlar alanlarında işbirliği yapma niyetlerini ortaya koyuyor. Bu çerçevede ticareti teşvik kurumları ve ticaret odaları arasında birçok mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor.

Bu yılki zirve, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi, Henan eyalet yönetimi ve Çin Merkez Bankası tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
