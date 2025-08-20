Çin, Laos, Myanmar ve Tayland Ortak Güvenlik Operasyonu Başlattı

KUNMİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Laos, Myanmar ve Tayland kolluk kuvvetleri, sınır ötesi suçlarla mücadele etmek amacıyla Mekong Nehri'nde düzenledikleri 156. ortak devriye görevini başlattı.

Ortak operasyon, Çin'e ait 3 kolluk gemisinin salı günü saat 09.00 sularında Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Jingha Limanı'ndan hareket etmesiyle başladı.

Göreve 4 ülkeden 100'den fazla kolluk personeli ve 7 devriye gemisi katılıyor. Operasyonda su yollarının güvenliğini sağlamak üzere çevrimiçi kumar, telekomünikasyon dolandırıcılığı ve uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı gibi sınır ötesi suçlarla mücadeleyi hedefleyen entegre kara-su denetimleri ve kilit önemdeki su alanlarında verilecek eğitimler yer alacak.

Devriye sırasında 4 ülkenin ilgili kolluk kuvvetleri birimleri, Lancang-Mekong drenaj alanındaki güvenlik durumunu analiz edip vaka bilgilerini ele almak ve gelecekteki işbirliği önceliklerini planlamak üzere Myanmar'ın Wan Pong kentinde karşılıklı bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Çin'de Lancang Nehri olarak bilinen Mekong Nehri, sınır ötesi taşımacılıkta hayati öneme sahip bir su yolu olarak öne çıkıyor. Çin, Laos, Myanmar ve Tayland, Aralık 2011'den bu yana nehirde ortak devriyeler düzenliyor.