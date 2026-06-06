Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Laos Devlet Başkanı ile Bir Araya Geldi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret kapsamında Beijing’e gelen Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile bir araya geldi.
BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Laos Devlet Başkanı ve Laos Halkın Devrimci Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Thongloun Sisoulith ile cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua