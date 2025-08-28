Çin, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un Zafer Günü Kutlamalarına Katılacağını Açıkladı

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hong Lei, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da Zafer Günü kutlamalarına katılacağını söyledi.

Çin'de, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü olan 3 Eylül'de Beijing kent merkezinde bulunan Tian'anmen Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlenecek.

Hong, perşembe günkü basın toplantısında, "Genel Sekreter Kim Jong-un'un da törene katılacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Çin ve Kuzey Kore'nin geleneksel dostlar olan iki komşu ülke olduğunu belirten Hong, zorlu savaş yıllarında birbirine destek olan Çin ve Kuzey Kore halklarının Japon saldırganlığına karşı omuz omuza savaşarak faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zafere ve insanlığın haklı davasına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin Çin Komünist Partisi ve Çin hükümetinin kararlı tutumu olduğuna dikkat çeken Hong, etkileşim ve işbirliğini artırmak ve sosyalist kalkınmayı ilerletmek üzere Kuzey Kore ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Hong, iki ülke arasındaki geleneksel dostlukta yeni bir dönem başlatmak üzere bölgesel barış ve istikrarı teşvik etme ve uluslararası eşitlik ve adaleti koruma konusunda Kuzey Kore ile yakın işbirliği yapmaya da istekli olduklarını kaydetti.