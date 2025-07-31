Çin, Kore Savaşı'nda Ölen 265 Askerinin Naaşını Ülkesine Getiriyor
Çin, Kore Savaşı sırasında hayatını kaybeden 265 askerinin naaşını 2021-2025 yılları arasında ülkesine getirerek defin törenlerini gerçekleştirecek.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 265 askerinin naaşını 2021-2025 yılları arasında ülkeye getirdi.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin, Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 265 askerinin naaşını 2021-2025 yılları arasında ülkeye getirdi.
Çin Gazi İşleri Bakanlığı'ndan bir yetkili perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'de, "ABD Saldırganlığına Direnme ve Kore'ye Yardım Savaşı" diye de adlandırılan Kore Savaşı (1950-1953) sırasında hayatını kaybeden 265 Çin Halk Gönüllüleri askerinin naaş kalıntılarının 2021-2025 yılları arasında ülkeye getirildiğini ve defin törenlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)