Çin Komünist Partisi Heyetinden CHP'ye Ziyaret

(ANKARA) - Çin Komünist Partisi heyeti, CHP Genel Merkezi'nde temaslarda bulundu. Görüşmede ikili ilişkiler ve küresel gelişmeler ele alınırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çin'e davet edildi.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Xin ve beraberindeki heyet, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Heyet, CHP Dış İlişkiler ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ile Türkiye-Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Yüksel Mansur Kılınç ile bir araya geldi. Görüşmede, CHP ile Çin Komünist Partisi arasındaki diyaloğun geliştirilmesi, ikili işbirliğinin artırılması ve karşılıklı temasların güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Taraflar, uluslararası gündemde öne çıkan başlıklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Bakan Yardımcısı Jin Xin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne davet etti.

