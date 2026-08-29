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Fujian Sahil Güvenliği Kinmen Yakınlarında Rutin Devriye Gezdi

Fujian Sahil Güvenliği Kinmen Yakınlarında Rutin Devriye Gezdi
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Çin'in Fujian eyaleti sahil güvenliği, Kinmen adaları yakınlarında hukuka uygun rutin kolluk devriyeleri gerçekleştirdi. Bu adım, Tayvan Boğazı'ndaki balıkçıların haklarını ve güvenliğini korumayı, Xiamen ile Kinmen arasındaki sularda düzeni sağlamayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti sahil güvenliği cumartesi günü Kinmen adaları yakınlarındaki sularda hukuka uygun şekilde rutin kolluk devriyeleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Zhu Anqing, Fujian sahil güvenlik biriminin ağustos ayında söz konusu sulardaki kontrol ve yönetimi güçlendirmek amacıyla bölgeye görev grupları sevk ettiğini söyledi.

Sözcü, bu adımın Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki balıkçıların meşru hak ve çıkarları ile can ve mal güvenliğini korumayı, ayrıca Xiamen ile Kinmen arasındaki sularda seyrüsefer ve faaliyetlerin düzenli şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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