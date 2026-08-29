Fujian Sahil Güvenliği Kinmen Yakınlarında Rutin Devriye Gezdi

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaleti sahil güvenliği cumartesi günü Kinmen adaları yakınlarındaki sularda hukuka uygun şekilde rutin kolluk devriyeleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Zhu Anqing, Fujian sahil güvenlik biriminin ağustos ayında söz konusu sulardaki kontrol ve yönetimi güçlendirmek amacıyla bölgeye görev grupları sevk ettiğini söyledi.

Sözcü, bu adımın Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki balıkçıların meşru hak ve çıkarları ile can ve mal güvenliğini korumayı, ayrıca Xiamen ile Kinmen arasındaki sularda seyrüsefer ve faaliyetlerin düzenli şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua