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Çin, Kanada ile İlişkilerini Geliştirmeye İstekli

Çin, Kanada ile İlişkilerini Geliştirmeye İstekli
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Kanada ile ilişkilerin karşılıklı saygı, eşitlik ve yarar temelinde geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu açıklama, Kanada'da Liberal Parti'nin seçim zaferinin ardından geldi.

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Kanada'yla ilişkileri karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeye istekli olduklarını söyledi.

Kanada Yayın Kurumu'nun bildirdiğine göre ülkede pazartesi günü yapılan parlamento seçimlerini Mark Carney'in genel başkanı olduğu Liberal Parti kazandı.

Guo, salı günkü basın toplantısında Carney'nin zaferi ve ikili ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlgili haberleri yakından takip ettiklerini kaydeden sözcü, Kanada'yla ilişkiler konusundaki tutumlarının tutarlı ve net olduğunu vurguladı.

Guo, "Çin, Kanada ile ilişkilerini karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde geliştirmeye isteklidir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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