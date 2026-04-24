Çin-Kamboçya '2+2' Stratejik Diyalog Mekanizmasının İlk Toplantısında 6 Maddelik Mutabakata Varıldı

PUNOM PEN, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen, Çin- Kamboçya"2+2" stratejik diyalog mekanizmasının ilk toplantısında varılan altı maddelik mutabakat hakkında basını bilgilendirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, perşembe günkü basın toplantısında, öncelikle birbirlerini kararlı şekilde destekleme konusunda anlaşmaya varan iki tarafın, temel çıkarlarını korumaya odaklanacağını söyledi. Wang ayrıca Kamboçya'nın, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu yeniden teyit etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Wang'a göre taraflar, ikinci olarak ise karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Kamboçya'nın bağımsız kalkınma kapasitesinin hızlandırılmasına yardımcı olunacağını kaydeden Wang, bu kapsamda özellikle "Endüstriyel Kalkınma Koridoru" ve "Balık ve Pirinç Koridoru"nun inşasına odaklanılacağını ve stratejik Funan Techo Entegre Su Kaynakları Yönetimi Projesi'nin ilerletileceğini ifade etti.

Varılan üçüncü mutabakat maddesi kapsamında iki tarafın, siyasi ve güvenlik işbirliğini güçlendireceğini belirten Wang, bu işbirliğinin, iki ülkenin hükümet ve sistemlerinin güvenliğini korumaya, dış müdahalelere ortaklaşa karşı çıkmaya ve "renkli devrimleri" önlemeye odaklanacağını dile getirdi.

Wang, kolluk işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik mutabakat çerçevesinde ise iki tarafın, çevrimiçi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığıyla kararlı ve kapsamlı mücadeleye odaklanacağını söyledi.

Savunma işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda da uzlaşı sağlandığını ifade eden Wang, bu çerçevede Kamboçya'nın savunma kapasitesinin geliştirilmesine destek verileceğini söyledi.

Son olarak Wang, tarafların uluslararası ve bölgesel meselelerde koordinasyon ve işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldığını, güç politikasına ve zorbalığa karşı çıkacaklarını, küresel serbest ticareti savunacaklarını ve Birleşmiş Milletler'in rolünü etkin şekilde yerine getirmesine destek vereceklerini ifade etti.

