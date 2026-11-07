Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 4 uyduyu uzaya fırlattı

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 4 uyduyu uzaya fırlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin, kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-2 Y3 taşıyıcı roketiyle cumartesi günü Beijing saatiyle 07.37'de 4 uyduyu uzaya gönderdi. Uydular önceden belirlenen yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
JİUQUAN, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya 4 uydu gönderdi.
CERES-2 Y3 taşıyıcı roketiyle cumartesi günü Beijing saatiyle 07.37'de fırlatılan uydular, önceden belirlenen yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
Kaynak: Xinhua