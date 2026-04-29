Haberler

Çin: Japonya, Özgürlük ve Açıklık Kisvesi Altında Blok Cepheleşmesini Kışkırtıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'nın "özgürlük ve açıklık" kisvesi altında blok cepheleşmesini körüklediğini ve başkalarını dışlayan "küçük gruplar" oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in" yeni versiyonunu duyurması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin üçüncü tarafları hedef almaması veya çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Lin, Japonya'nın söz konusu adımlarının bölge ülkeleri ile uluslararası toplumun barış, kalkınma ve işbirliğine yönelik ortak beklentileriyle çeliştiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

