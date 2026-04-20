Çin: Militarizmin Yeniden Canlanmasını Önlemek Japonya'nın Yükümlülüğüdür

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'nın militarizmin yeniden canlanmasını önlemesi gerektiğini vurguladı ve uluslararası toplumun bu konuda kararlı olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'da militarizmin yeniden canlanmasını önlemenin, Japon hükümetinin bir yükümlülüğü olduğunu belirterek, Çin de dahil olmak üzere uluslararası toplumun sarsılmaz iradesinin de bu yönde olduğunu söyledi.

Sözcü pazartesi günkü basın toplantısında, Japonya'da son günlerde on binlerce kişinin katılımıyla hükümetin barışçıl anayasayı değiştirme girişimlerine karşı düzenlenen protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Guo, Japonya'ya tarihten ders çıkarma, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve barışçıl kalkınma yoluna bağlılığını sürdürme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
