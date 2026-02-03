Haberler

Çin: Barışsever Ülkeler, Japonya'daki Sağcı Güçlerin Yeniden Militarizasyon Emellerini Engellemeli

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'nın militarizasyonuna dair endişelerini dile getirerek, barışsever ülkelerle işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Lin, bu gelişmelerin bölgesel barış için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'daki sağcı güçlerin yeniden militarizasyonu teşvik etme girişimlerinin engellenmesi ve İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin sonuçları ile zor kazanılmış dünya barışının ortaklaşa korunması için tüm barışsever ülkelerle birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Salı günü düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lin, Japonya'nın militarizasyon yönündeki adımlarını hızlandırmasının bölgesel barış ve istikrar için tehdit oluşturduğunu belirtti. Lin, uluslararası toplum ile bölge ülkelerinin bu gelişmeler karşısında yüksek alarm düzeyine geçilmesi gerektiğini dile getirdiklerini ifade etti.

