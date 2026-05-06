Çin, Japonya'nın, Filipinler'deki askeri tatbikatta füze ateşlemesine tepki gösterdi

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Filipinler topraklarından fırlattığı orta menzilli füzelere tepki gösterdi. Japonya'nın tarihi suçları ile yüzleşmeden bölgeye askeri güç gönderdiğini savunan Çin, bu durumun bölgesel barışı tehdit ettiğini vurguladı.

Çin, askeri ve diplomatik gerilimler yaşadığı Japonya'nın, ABD ile Filipinler'in düzenlediği Balikatan askeri tatbikatı sırasında Filipin topraklarından orta menzilli füze fırlatmasını eleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Japonya'nın bir zamanlar Filipinler ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerini işgal ederek sömürge yönetimleri kurduğunu, bu sebeple tarihsel sorumluluğu bulunduğunu hatırlatan Sözcü Lin, "Kendi tarihsel suçlarıyla hesaplaşmayı başaramayan Japonya, bir de güvenlik işbirliği bahanesiyle bölgeye askeri güç gönderiyor ve orada saldırı füzeleri ateşliyor." ifadesini kullandı.

Lin, Japonya'nın son dönemde yalnızca savunmaya odaklı politikasına ve bu konudaki ulusal ve uluslararası yasalara aykırı adımlar attığını, Filipinler'deki faaliyetlerin de Japonya'daki sağ kanat güçlerin ülkeyi hızla yeniden askerileştirmeye yönelik bu hamlelerinin yeni bir örneği olduğunu savundu.

Tarih eğitimindeki eksiklikler, tarihe dair temelden yanlış görüşlerle birleşen yeniden silahlanma ve savaşa hazırlık stratejilerinin Japonya'da neo-militarizmin yükselişine yol açtığına ve bunun bölgesel barışı ve istikrarı tehdit ettiğine işaret eden Lin, Tokyo yönetimine kendi askeri saldırganlık geçmişiyle derin bir hesaplaşma yaparak askeri ve güvenlik alanlarında ihtiyatlı davranmaya çağırdı.

Japonya'nın ABD-Filipinler askeri tatbikatına katılımı

ABD ile Filipinler'in düzenlediği Balikatan askeri tatbikatı, bu yıl 20 Nisan-8 Mayıs'ta, Filipinler'in, Çin ile egemenlik ihtilafları yaşandığı Güney Çin Denizi çevresindeki kuzey ve batı bölgelerinde düzenleniyor.

İki ülkenin yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa ve Kanada'dan 17 bin askerin yer aldığı tatbikata Japonya, 3 savaş gemisi, 2 uçak ve 1400 muharip personeliyle katılıyor.

Japon güçleri, tatbikat sırasında bugün "Tip-88" sınıfı karadan denize güdümlü füzenin test fırlatışını yaptı. Filipin topraklarından yapılan fırlatışı, iki ülke savunma bakanları da sahada izledi.

Mitsubishi Heavy Industries tarafından 1980'lerin sonunda geliştirilen orta menzilli bir gemisavar füze olan Tip-88 sınıfı füzeler, gemiden veya karadaki hareketli platformlardan ateşlenebiliyor.

Çin ile Japonya arasında gerilim

Pekin ile Tokyo arasında son dönemde Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleri sebebiyle gerilim yaşanıyor.

Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
