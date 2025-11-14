Çin, Japonya'nın Askeri Hamlelerinden Endişeli

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'nın son dönemdeki askeri ve güvenlik hamlelerinden derin endişe duyduklarını söyledi.

Lin, cuma günkü basın toplantısında Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Japonya'nın nükleer silah bulundurmama, üretmeme ve ülkeye sokmama ilkeleri hakkında parlamentoda yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Takaiçi'nin nükleer silahlara yönelik ilkelere ilişkin tutumunun belirsiz ve muğlak olduğunu ve bu ilkelerden vazgeçilebileceğini ima ettiğini söyleyen Lin, bu durumun Japonya'nın olumsuz politika değişikliğini tam olarak ortaya koyduğunu ve uluslararası topluma tehlikeli bir sinyal gönderdiğini ifade etti.