Çin, Japon siyasetçi ve milletvekillerinin Yasukuni Tapınağı'na ziyaretini kınadı

Çin, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile aşırı sağcı Sansieto Partisinden bir grup siyasetçi ve milletvekilin, 2. Dünya Savaşı'nda savaş suçlarıyla yargılanan bazı askerlerin mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na ziyaretini kınadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yasukuni Tapınağı'nın Japonya'nın saldırganlık savaşının ruhani aracı ve sembolü olduğunu ve Japonya'nın A-sınıfı savaş suçlularını onurlandırdığını belirten Sözcü Guo, bu tapınağa yönelik olumsuz adımları, tarihsel adalet ile insan vicdanına hakaret ve savaş sonrası uluslararası düzene meydan okuma olarak gördüklerini ve kınadıklarını belirtti.

Guo, bazı Japon siyasetçileri ve sağcı güçlerin kendi yanlışlarının muhasebesini yapmak yerine her yıl bu tapınağı ziyaret ederek Japonya'nın saldırganlığına dair hükmü tersine çevirmeye ve bu yolla savaş suçlarını aklayıp militarizmi canlandırmaya çalıştıklarını savundu.

Çin halkının ve Japon saldırganlığının acılarını yaşamış diğer halkların, dünyadan barışı savunanların bunu asla kabul etmeyeceğini vurgulayan Guo, "Uluslararası toplum, giderek güç kazanan Japon neo-militarizmi karşısında teyakkuzda olmalı, bölgeyi yıkıma sürüklemeden onu ortadan kaldırmaya hazır olmalı." ifadesini kullandı.

"Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü"

1869'da inşa edilen Yasukuni Tapınağı, tapınak keşişlerinin mezarları burada bulunan 2. Dünya Savaşı'nın A-sınıfı 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı hale gelmişti.

Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tapınağa yapılan üst düzey ziyaretler, bu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Japonya'da üst düzey hükümet yetkilileri ve iş dünyası temsilcilerinin zaman zaman gittiği veya adaklar gönderdiği tapınağı, lider düzeyinde en son 2013'te eski Başbakan Abe Şinzo ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
