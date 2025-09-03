Haberler

Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Zaferi Kutladı

Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Zaferi Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in başkenti Beijing'de, Japonya'ya karşı kazandıkları zaferin 80. yıldönümünde büyük bir askeri geçit töreni düzenlendi. Törende nükleer füze birlikleri de sergilendi.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle geniş kapsamlı bir askeri geçit töreni düzenlendi.

Çarşamba günü düzenlenen askeri geçit töreninde çok sayıda nükleer füze birliği de sergilendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için son kararını verdi

Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.