Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Zaferi Kutladı
Çin'in başkenti Beijing'de, Japonya'ya karşı kazandıkları zaferin 80. yıldönümünde büyük bir askeri geçit töreni düzenlendi. Törende nükleer füze birlikleri de sergilendi.
BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle geniş kapsamlı bir askeri geçit töreni düzenlendi.
Çarşamba günü düzenlenen askeri geçit töreninde çok sayıda nükleer füze birliği de sergilendi.
