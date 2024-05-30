Çin, J-20 savaş uçaklarını Hindistan sınırına konuşlandırdı

Çin'in beşinci nesil savaş uçağı J-20'leri Hindistan sınırına 150 kilometre uzaklıktaki bölgeye konuşlandırdığı ileri sürüldü.

Hindistan'ın NDTV kanalının uydu görüntülerine dayandırdığı haberde, Çin'in beşinci nesil savaş uçağı J-20'leri Tibet'teki Şigazı kentinde askeri ve sivil hizmet veren havaalanına konuşlandırdığı iddia edildi.

Coğrafi istihbarat firması All Source Analysis'in sağladığı 27 Mayıs tarihli uydu görüntülerine göre, Hindistan'ın Sikkim eyaletinden 150 kilometre uzaklıktaki havaalanında park halinde 6 adet J-20 ve 8 adet J-10 savaş uçağı ile 1 adet KJ-500 havadan erken uyarı ve kontrol sistemi (AWACS) uçağı saptandı.

Haberde, Chengdu Aerospace Corporation (CAC) tarafından üretilen J-20'lerin 2020 ve 2023 yıllarında da Tibet'e konuşlandırıldığı belirtilerek, ticari uydu sağlayıcıları tarafından ilk defa bu sayıda savaş uçağının Hindistan sınırı yakınında tespit edildiği vurgulandı.