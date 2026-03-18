Haberler

Çin Sahil Güvenliği: Diaoyu Dao Sularına İzinsiz Giren Japon Balıkçı Teknesini Uzaklaştırdık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Sahil Güvenliği, Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren bir Japon balıkçı teknesini bölgeden uzaklaştırarak, Japonya'ya provokatif eylemlerine son verme çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Çin'e ait Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren bir Japon balıkçı teknesini bölgeden uzaklaştırdı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, pazartesi günü izinsiz giriş yapan tekneyi bölgeden uzaklaştırmak üzere yasalara uygun şekilde gerekli kontrol önlemlerinin alındığı ve uyarıların yapıldığı belirtilirken, Japonya'ya söz konusu sulardaki tüm ihlal ve provokatif eylemlerine derhal son verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Çin'in egemenlik ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere Diaoyu Dao çevresindeki sularda hak koruma ve kolluk operasyonları yürütmeye devam edeceğiz" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

