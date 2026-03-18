Çin Sahil Güvenliği: Diaoyu Dao Sularına İzinsiz Giren Japon Balıkçı Teknesini Uzaklaştırdık

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Çin'e ait Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren bir Japon balıkçı teknesini bölgeden uzaklaştırdı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, pazartesi günü izinsiz giriş yapan tekneyi bölgeden uzaklaştırmak üzere yasalara uygun şekilde gerekli kontrol önlemlerinin alındığı ve uyarıların yapıldığı belirtilirken, Japonya'ya söz konusu sulardaki tüm ihlal ve provokatif eylemlerine derhal son verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Çin'in egemenlik ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere Diaoyu Dao çevresindeki sularda hak koruma ve kolluk operasyonları yürütmeye devam edeceğiz" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Xinhua