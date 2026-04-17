Albüm: 139. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nda Sergilenen İha'lar Katılımcılardan Yoğun İlgi Topladı

GUANGZHOU, 17 Nisan (Xinhua) -- Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 139'uncusu çarşamba günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı. 32.000'den fazla işletmenin rekor katılım gösterdiği fuarda çeşitli görevler yönelik geliştirilen farklı insansız hava araçları (İHA) sergileniyor.

Kaynak: Xinhua