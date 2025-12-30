Çin: İsrail'in Somaliland'i Bağımsız Devlet Olarak Tanımasına Karşıyız

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, İsrail'in Somaliland'i "bağımsız egemen devlet" olarak resmen tanıması ve Somaliland ile "diplomatik ilişkiler kurmayı" kabul etmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, Somali'nin egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediklerini ve Somali'nin toprak bütünlüğünü zedeleyen her türlü hamleye karşı olduklarını belirtti.

Lin, Somali'deki federal hükümetin söz konusu hamleyi kesin bir dille reddeden bir açıklama yayımladığını ve Afrika Birliği, Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi gibi bölgesel kuruluşların da konuyla ilgili büyük memnuniyetsizliklerini ifade ettiklerini ve bu hamleyi kınadıklarını kaydetti.

Lin, Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukukun amaç ve ilkeleri uyarınca Somaliland'ın Somali topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Lin, tamamen Somali'nin iç meselesi olan Somaliland konusunun, Somali halkı tarafından ulusal koşullarına ve anayasasına uygun bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Bölge dışındaki ülkelerin uygunsuz müdahalelerine son vermesi gerektiğini ifade eden Lin, hiçbir ülkenin kendi çıkarları için başka bir ulusun içindeki ayrılıkçı güçleri kışkırtmaması veya desteklememesi gerektiğini vurguladı.

Lin, "Somaliland yetkililerini mevcut durumu kabullenme ve ayrılıkçı faaliyetler ve dış güçlerle gizli işbirliğini derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.