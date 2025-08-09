Çin, İsrail'in Gazze Planından Endişeli

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İsrail'in Gazze ile ilgili kararından ciddi endişe duyduklarını belirterek, İsrail'i bu tehlikeli adımını derhal durdurmaya çağırdı.

Guo cuma günkü basın toplantısında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önerdiği ve İsrail güvenlik kabinesinin onayladığı Gazze'yi askeri olarak "kontrol altına alma" planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze, Filistin halkına aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır" diyen Guo, Gazze'deki insani krizi hafifletmek ve tutulan kişilerin serbest bırakılmasını sağlamak için acilen ateşkes yapılması gerektiğini, Gazze'deki çatışmayı tamamen çözmenin anahtarının da ateşkes olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Bu, çatışmayı sona erdirmek ve bölgedeki güvenliği sağlamak için tek yoldur" ifadelerini kullandı.

Guo ayrıca Gazze'deki çatışmaları mümkün olan en kısa sürede durdurmak, insani felaketi hafifletmek, iki devletli çözümü hayata geçirmek ve nihayetinde Filistin sorununun tam, adil ve kalıcı şekilde çözülmesini sağlamak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.