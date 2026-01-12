Haberler

Çin: İran'da İstikrarın Sağlanmasını Temenni Ediyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İran hükümeti ve halkına destek mesajı verirken, ABD Başkanı Trump'ın olası askeri adımlar hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Mao, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı olduklarını belirtti ve barış çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İran hükümeti ve halkının an itibarıyla karşı karşıya oldukları zorlu durumu aşıp ulusal istikrarı korumasını temenni ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki huzursuzluğa ilişkin artan haberler üzerine pazar günü yaptığı açıklamada, olası askeri adımlar da dahil olmak üzere İran'a yönelik "çok güçlü bazı seçenekleri" değerlendirdiklerini söylemişti.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında Trump'ın söz konusu açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülkelerin içişlerine müdahaleye her daim karşı çıktıklarını belirten Mao, tüm ülkelerin egemenlik ve güvenliğinin, uluslararası hukuk çerçevesinde tam olarak korunması gerektiğini savunduklarını ifade etti.

Uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ya da güç kullanma tehdidine karşı olduklarını vurgulayan Mao, tüm taraflara Ortadoğu'da barış ve istikrara katkıda bulunmak üzere daha fazla çaba gösterme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
