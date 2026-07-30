Haberler

Çin, İran'a füze fırlatıcıları göndereceği iddialarını yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, İran'ın birkaç hafta içinde Çin yapımı omuzdan atılan yaklaşık 400 hava savunma füze sistemi alacağı iddialarını yalanladı.

Çin, İran'ın birkaç hafta içinde Çin yapımı omuzdan atılan yaklaşık 400 hava savunma füze sistemi alacağı iddialarını yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ülkesinin İran'a füze fırlatıcıları göndereceği iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Söz konusu haberler doğru değildir ve hiçbir gerçekliği yoktur." diyen Sözcü Mao, Çin'in her zaman barıştan ve çatışmaların sona ermesinden yana olduğunu söyledi.

Pakistan da iddiaları reddetmişti

Pakistan da dün yaptığı açıklamada, sevkiyatın kendi toprakları üzerinden transit gerçekleştirileceği yönündeki haberleri kesin dille reddetmişti.

Pakistan Ordusu Medya Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) Anadolu Ajansına (AA) yapılan açıklamada, "Bu tür spekülasyonların tamamı gerçek dışıdır. Bu iddialar kesin olarak reddedilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Yabancı basında, Çin yapımı omuzdan fırlatılan yaklaşık 400 hava savunma füze sisteminin Pakistan üzerinden İran'a ulaştırılacağı ve ilk teslimatın birkaç hafta içinde gerçekleştirilmesinin beklendiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Kaynak: AA
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı

Yakınları banyoya girince acı tabloyla karşılaştı
Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme

Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a olay gönderme