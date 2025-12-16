Haberler

Çin'in İngiltere Büyükelçiliği: İngiltere'nin Hong Kong Yargısına Müdahalesini Kınıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in İngiltere Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın Jimmy Lai hakkındaki mahkumiyet kararını eleştirmesine yanıt vererek, Hong Kong'un yargı işlerine müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı.

LONDRA, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın, Hong Kong'da Çin karşıtı ayaklanmaları kışkırtmakla suçlanan ve kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu olan Jimmy Lai hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin açıklamalarını kınadı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yüksek Mahkemesi, Lai ve an itibarıyla faaliyette olmayan Apple Daily ile bağlantılı üç şirkete ilişkin ulusal güvenlik davasındaki kararını pazartesi günü açıkladı. Lai, dış güçlerle gizlice işbirliği yapmak ve halkı isyana teşvik edici materyaller yayımlamak üzere komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Büyükelçiliğin açıklamasında, dava sürecindeki kapsamlı delillerin, Jimmy Lai'nin Hong Kong'daki bir dizi Çin karşıtı ayaklanmanın başlıca planlayıcısı ve katılımcısı olduğunu, Çin karşıtı dış güçlerin bir piyonu olarak hareket ettiğini ve yasa değişikliği çerçevesinde yaşanan kargaşanın ardındaki başlıca kışkırtıcı olduğunu tam olarak ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, "İngiltere tarafını, Hong Kong'un yargı işlerine ve Çin'in iç işlerine müdahaleye derhal son vermeye, Hong Kong'u istikrarsızlaştırmayı amaçlayan Çin karşıtı isyancıları savunmaktan vazgeçmeye ve yanlış yolda ilerlemeyi durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte Dzeko'nun yeni takımı

Fiorentina macerası kısa sürdü! İşte yeni takımı
DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

TBMM Genel Kurulu'na damga vuran fotoğraf
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! MASAK raporuyla ortaya çıktı
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk tarihte bir ilke imza attı
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
title