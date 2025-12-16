Çin'in İngiltere Büyükelçiliği: İngiltere'nin Hong Kong Yargısına Müdahalesini Kınıyoruz

LONDRA, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçiliği, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın, Hong Kong'da Çin karşıtı ayaklanmaları kışkırtmakla suçlanan ve kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu olan Jimmy Lai hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin açıklamalarını kınadı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yüksek Mahkemesi, Lai ve an itibarıyla faaliyette olmayan Apple Daily ile bağlantılı üç şirkete ilişkin ulusal güvenlik davasındaki kararını pazartesi günü açıkladı. Lai, dış güçlerle gizlice işbirliği yapmak ve halkı isyana teşvik edici materyaller yayımlamak üzere komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Büyükelçiliğin açıklamasında, dava sürecindeki kapsamlı delillerin, Jimmy Lai'nin Hong Kong'daki bir dizi Çin karşıtı ayaklanmanın başlıca planlayıcısı ve katılımcısı olduğunu, Çin karşıtı dış güçlerin bir piyonu olarak hareket ettiğini ve yasa değişikliği çerçevesinde yaşanan kargaşanın ardındaki başlıca kışkırtıcı olduğunu tam olarak ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, "İngiltere tarafını, Hong Kong'un yargı işlerine ve Çin'in iç işlerine müdahaleye derhal son vermeye, Hong Kong'u istikrarsızlaştırmayı amaçlayan Çin karşıtı isyancıları savunmaktan vazgeçmeye ve yanlış yolda ilerlemeyi durdurmaya çağırıyoruz" denildi.