Çin-İngiltere İş Konseyi: Çin-İngiltere Ticari İlişkilerinde Yeni Bir Sayfa Açılıyor

ANONS (İngilizce): MARTİNA FUCHS, Xinhua muhabiri: "Çin, İngiltere'nin en büyük üçüncü ticaret ortağı konumunda ve pek çok İngiliz şirketi Çin pazarında büyük başarılar elde etti.

ANONS (İngilizce): MARTİNA FUCHS, Xinhua muhabiri:

"Çin, İngiltere'nin en büyük üçüncü ticaret ortağı konumunda ve pek çok İngiliz şirketi Çin pazarında büyük başarılar elde etti. Ancak küresel ekonomik yavaşlama, jeopolitik gerilimler ve Kovid-19 pandemisi etkiler bıraktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Çin-İngiltere İş Konseyi CEO'su Andrew Seaton'la ikili ilişkilere bakışını konuşmak üzere biraraya geldik."

SES (İngilizce): ANDREW SEATON, Çin-İngiltere İş Konseyi İcra Kurulu Başkanı:

"Bence çoğu insanın göreceği şey, ihtiyatlı bir iyimserlik duygusu. Resmi tahminler bu yıl yüzde 5 ekonomik büyüme olacağı yönünde. Bence bu olumlu, aynı zamanda gerçekçi bir tablo.

İngiliz şirketlerinin Çin'de ve Çin ile iş yaptıkları alanlara bakarsanız, öne çıkan bazı sektörler olduğunu görürsünüz. Bunlardan biri açık bir şekilde Çin tüketici ekonomisi.

Çok sayıda yeni orta sınıf tüketici gelirken, Çin bunun merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla tüketici ekonomisinin hem mallar hem de finansal hizmetler, varlık yönetimi, sağlık ve eğitim hizmetleri tarafında İngiliz şirketleri için gerçek bir öncelik olmaya devam edeceğini düşünüyorum.

İngiltere'de halihazırda 150.000 ila 200.000 Çinli öğrenci eğitim görüyor, bu bir anlamda İngiltere'nin Çin'e yaptığı büyük bir ihracat. Bunun dışında, hem İngiltere'nin hem de Çin'in sıfır karbon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak işbirliği, yatırım, teknoloji, ürün ve hizmet ticareti gerçekten çok önemli alanlar.

İngiltere'nin perspektifinden ileriye yönelik baktığımızda, Çin ile çalışmak için önemli alanların olduğunun kabul edildiği görüşündeyim. ve daha önemlisi, güçlü ticaret ve yatırımın hem İngiltere hem de Çin için iyi olacağı konusunda farkındalık var. İş dünyasının ilerlemesine yardımcı olmak amacıyla ekonomi ve ticaret tarafındaki faaliyetlerin yeniden canlanmasını, iki hükümet arasındaki ticaret ve yatırım temaslarının yeniden artmasını umuyoruz.

Bizim için bu, İngiltere-Çin ticari ilişkilerinde adeta bir sıfırlanma anı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Londra'dan bildiriyor. (XHTV)