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Çin'in Xuelong ve Xuelong 2 buzkıranları 16. Arktik seferi sonrası Shanghai'a döndü

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Çin'in Xuelong ve Xuelong 2 buzkıranları 16. Arktik seferi sonrası Shanghai'a döndü
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Çin'in Xuelong ve Xuelong 2 buzkıranları, yaklaşık üç ay süren 16. Arktik Okyanusu keşif görevinin ardından çarşamba günü Shanghai'a döndü. Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın organize ettiği görev dört gemiyle yürütüldü; Jidi ve Tansuo-3'ün ekim ortasında dönmesi bekleniyor.

SHANGHAİ, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in bilimsel araştırmalarda kullanılan buzkıran gemileri Xuelong (Kar Ejderhası) ve Xuelong 2 (Kar Ejderhası 2) yaklaşık üç ay süren 16. Arktik Okyanusu bilimsel keşif görevinin ardından çarşamba günü Shanghai'a döndü.

Görev sırasında geniş kapsamlı araştırma ve izleme çalışmaları, ileri düzey bilimsel araştırmalar ve uluslararası işbirliği gibi temel çalışmalar başarıyla tamamlandı. Keşif ekibine göre, hem seferin kapsamı hem de toplam görev sayısı yeni rekorlara ulaştı.

Keşif gezisi sırasında bilimsel alanda yeni bulgulara ulaşılırken, teorik atılımlar, teknolojik testler ve ekipman uygulamalarında da önemli sonuçlar elde edildi. Bu sonuçlar, küresel iklim değişikliğinin daha iyi anlaşılması ve iklim değişikliğiyle etkili şekilde mücadele edilmesinin yanı sıra Arktik'te sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesine güçlü destek sağladı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından organize edilen araştırma görevi, Xuelong, Xuelong 2, Jidi ve Tansuo-3 olmak üzere dört gemiyle gerçekleştirildi.

Görevlerini sürdüren Jidi ve Tansuo-3 gemilerinin ise ekim ayı ortasında dönmeleri bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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