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Gyirong Heyelanında Can Kaybı 43’e Yükseldi, 261 Yabancı Uyruklu Dahil 519 Kişiden Haber Alınamıyor

Gyirong Heyelanında Can Kaybı 43’e Yükseldi, 261 Yabancı Uyruklu Dahil 519 Kişiden Haber Alınamıyor
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Çin’in Xizang Özerk Bölgesi’ndeki Gyirong Sınır Kapısı’nda 26 Ağustos’ta meydana gelen heyelanda ölü sayısı 43’e çıkarken, 23 ülkeden 261 yabancı uyruklu dahil 519 kişiden haber alınamıyor. Kimlik tespiti için 60’tan fazla adli tıp uzmanı ve özel laboratuvarlar görevlendirildi; çalışmalar Çin yasaları ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde yürütülüyor.

GYİRONG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne bağlı Gyirong Sınır Kapısı'nda 26 Ağustos'ta yaşanan heyelanda hayatını kaybeden bazı kişilerin kimlikleri doğrulandı.

Heyelan acil kurtarma komuta merkezinden pazartesi günü yapılan açıklamada, cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiği ve aralarında 23 ülkeden 261 yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu 519 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek amacıyla uzman bir ekip kurulmuş durumda. 60'tan fazla adli tıp uzmanı bölgeye gönderilirken, gelişmiş cihazlarla donatılmış üç özel laboratuvar faaliyetlerini sürdürüyor.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre kimlik tespit çalışmaları, ilgili Çin yasa ve yönetmelikleri titizlikle takip edilerek ve uluslararası uygulamalar tam referans alınarak yürütülüyor.

Kaynak: Xinhua
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