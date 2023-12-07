Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Biyolojik Tohum Gen Bankası Kuruldu

Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bulunan plato biyolojisi enstitüsü, 2.107 türden 11.648 tohum örneğini muhafaza eden bir tohum gen bankası kurdu. Banka, bitki, hayvan ve mikrobiyal gen örneklerini koruma ve araştırma amacıyla kullanmaktadır.

LHASA, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin plato biyolojisi enstitüsüne göre, bölgedeki tohum gen bankası 2.107 türden 11.648 tohum örneğini muhafaza ediyor.

Banka şimdiye kadar 1.636 türe ait 5.061 bitki gen örneğini, 129 türe ait 1.170 hayvan gen örneğini ve 342 türe ait 5.417 mikrobiyal gen örneğini muhafaza etti.

Tohum gen bankası müdürü Wen Xuemei, bankanın biyolojik tohum gen kaynaklarını bilimsel ve teknolojik yollarla etkili bir şekilde koruyabildiğini söyledi.

Wen, bankanın Xizang'daki biyolojik tohum gen kaynaklarının korunması ve araştırılmasının yanı sıra bölgenin biyolojik çeşitliliğinin korunmasını desteklemede de olumlu bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

2017 yılında kurulan bankanın bitki tohumu bankası, DNA bankası, mikrobiyal bankası, hayvan bankası ve böcek bankası başta olmak üzere sekiz alt bankası bulunuyor.