Çin'in Tibet Bölgesinde Everest Festivali Kapsamında At Yarışı Düzenlendi
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XİGAZE, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentinde düzenlenen 18. Everest (Qomolangma) Dağı Kültür ve Turizm Festivali'nin at yarışı etkinliği sırasında performans sergileyen biniciler, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)
XİGAZE, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentinde düzenlenen 18. Everest (Qomolangma) Dağı Kültür ve Turizm Festivali'nin at yarışı etkinliği sırasında performans sergileyen biniciler, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel