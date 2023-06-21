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Çin'in Tibet Bölgesinde Everest Festivali Kapsamında At Yarışı Düzenlendi

Çin'in Tibet Bölgesinde Everest Festivali Kapsamında At Yarışı Düzenlendi

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XİGAZE, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentinde düzenlenen 18. Everest (Qomolangma) Dağı Kültür ve Turizm Festivali'nin at yarışı etkinliği sırasında performans sergileyen biniciler, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)

XİGAZE, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Xigaze kentinde düzenlenen 18. Everest (Qomolangma) Dağı Kültür ve Turizm Festivali'nin at yarışı etkinliği sırasında performans sergileyen biniciler, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sun Fei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 21 Haziran Tibet Güncel Haberler

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