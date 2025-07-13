Çin'in Tianzhou-9 Kargo Aracı Uzay İstasyonuna Taşınmak İçin Hazır

WENCHANG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonuna malzeme taşımakla görevli Tianzhou-9 kargo aracı ile Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roket kombinasyonu cumartesi günü Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na dikey olarak nakledildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere kargo uzay aracı yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacak.

Ajans, Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.