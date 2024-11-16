Çin'in Tianzhou-8 Kargo Uzay Aracı Başarıyla Fırlatıldı

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna malzeme götürmek üzere Tianzhou-8 kargo uzay aracını cuma akşamı fırlattı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre Tianzhou-8'i taşıyan Uzun Yürüyüş-7 roketi Beijing saatiyle 23.13'te güneydeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndan fırlatıldı.

Bir kargo modülü ve bir itici yakıt modülünden oluşan Tianzhou-8, esas olarak Çin'in uzay istasyonuna malzeme ve yakıt taşımak ve uzay istasyonundaki atıkları yakıp imha etmek üzere atmosfere geri getirmekle görevli.

Ajans, Tianzhou-8 kargo uzay aracının cumartesi günü yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendiğini duyurdu.

Ajansa göre Tianzhou-8, durum ayarlamalarını tamamladıktan sonra Beijing saatiyle 02.32'de Tiangong Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü olan Tianhe'nin arka kapısına kenetlendi.

Uzay istasyonundaki Shenzhou-19 taykonotları kargo aracına girecek ve programa göre yükleri transfer edecek.