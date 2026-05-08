Çin'in Tianzhou-10 Kargo Uzay Aracı Fırlatma Sahasına Nakledildi

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Tianzhou-10 kargo uzay aracının Uzun Yürüyüş-7 roketi ile fırlatılmak üzere Wenchang Uzay Fırlatma Alanı'na nakledildiğini duyurdu. Tianzhou-9'un atmosfere kontrollü giriş yapması, yeni kargo aracı için boş bir kenetlenme noktası sağladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Tianzhou-10 kargo uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roket kombinasyonunun, cuma günü fırlatma sahasına dikey olarak nakledildiğini bildirdi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, kargo uzay aracının kısa süre içinde fırlatılacağını bildirdi.

Tianzhou-9, çarşamba günü yörüngedeki Tiangong uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılmış ve perşembe günü kontrollü şekilde atmosfere yeniden giriş yapmıştı. Ajans, böylece Tiangong uzay istasyonunda Tianzhou-10 için bir kenetlenme noktasının boşaldığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua
