Çin'in Tianzhou-10 Kargo Uzay Aracı Fırlatma Sahasına Nakledildi

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Tianzhou-10 kargo uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roket kombinasyonunun, cuma günü fırlatma sahasına dikey olarak nakledildiğini bildirdi.

Çin'in Tianzhou-10 kargo uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roket kombinasyonu cuma günü Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na dikey olarak nakledildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, kargo uzay aracının kısa süre içinde fırlatılacağını bildirdi.

Tianzhou-9, çarşamba günü yörüngedeki Tiangong uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılmış ve perşembe günü kontrollü şekilde atmosfere yeniden giriş yapmıştı. Ajans, böylece Tiangong uzay istasyonunda Tianzhou-10 için bir kenetlenme noktasının boşaldığını belirtti.

