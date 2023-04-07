Çin'deki Tianjin Limanı'ndan Avrupa'ya Yeni Konteyner Nakliye Hattı Açıldı

TİANJİN, 7 Nisan (Xinhua) -- Güney Kore'de önde gelen bir nakliye şirketi olan HMM, Perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı ile Avrupa'nın önde gelen limanlarını birbirine bağlayan yeni bir direkt konteyner nakliye hattı başlattı.

TİANJİN, 7 Nisan (Xinhua) -- Güney Kore'de önde gelen bir nakliye şirketi olan HMM, Perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı ile Avrupa'nın önde gelen limanlarını birbirine bağlayan yeni bir direkt konteyner nakliye hattı başlattı.

Şirket, haftalık operasyonda 24.000 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) 12 adet ultra büyük konteyner gemisi çalıştıracağını belirtti.

Nakliye hattı, Tianjin Limanı'nı İspanya'daki Algeciras, Hollanda'daki Rotterdam, Almanya'daki Hamburg ve Belçika'daki Anvers limanları dahil Avrupa'daki büyük limanlarla bağlayacak.

Bu deniz hattı, Çin menşeli mekanik ve elektrikli ekipmanlar ile günlük ihtiyaç malzemelerinin ihracatı için uygun ve verimli nakliye hizmetleri sunmayı amaçlıyor.

HMM (Çin) Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Lee Joo-myung makineler, otomobil parçaları ve mobilya gibi Çin menşeli ürünlerin, bu hatla Avrupa'ya daha hızlı ulaşacağını, nakliye süresinin yaklaşık yüzde 15 azalacağını ve müşteriler için lojistik masraflarının azalacağını söyledi.

Tianjin Limanı, Çin'in kuzeyinde yer alan önemli bir liman olma özelliği taşıyor. Geçen yıl Tianjin Limanı'nın işlem hacmi 21 milyon TEU'yu aşmış ve liman bu alanda küresel çapta 8. sıraya yükselmişti.