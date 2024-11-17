Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'na Kargo Sevkiyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki Tiangong uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-19 mürettebatı, Tianzhou-8 kargo uzay aracının uzay istasyonuna başarıyla kenetlenmesinin ardından Dünya'dan gönderilen malzeme sevkiyatını teslim aldı.

Astronot Cai Xuzhe cumartesi sabahı 08.26'da Tianzhou-8'in kapağını açarak, kargo uzay aracına giriş yaptı.

Tianzhou-8, astronotların yörüngedeki yaşamları için sarf malzemeleri, itici yakıtlar, deney ekipmanları ve 400 kilogramdan fazla bilimsel araştırma malzemesi de dahil olmak üzere yaklaşık altı ton malzeme taşıyordu.

Shenzhou-19 mürettebatı, kargo transferi ve diğer görevleri planlandığı şekilde sürdürecek.

Çin, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna malzeme götürmek üzere cuma gecesi Tianzhou-8'i fırlatmış ve yaklaşık üç saat sonra kargo aracı uzay istasyonuna başarıyla kenetlenmişti.