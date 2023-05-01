Çin'in Taipa Adası'ndaki Kışla Halkın Ziyaretine Açıldı

MAKAO, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Makao Özel İdari Bölgesi'nde konuşlanmış Çin Halk Kurtuluş Ordusu Garnizonu askerleri, Taipa Adası'ndaki kışlada düzenlenen açık gün etkinliği sırasında ulusal bayrak törenine katıldı. Böylece kışla 2005'ten bu yana 17. kez halka açılarak garnizon ile yerel halk arasındaki iletişime destek oldu, 30 Nisan 2023. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)