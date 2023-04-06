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Çin'in Suosong Köyünden Bahar Manzarası

Çin'in Suosong Köyünden Bahar Manzarası

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LHASA, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Nyingchi'ye bağlı Suosong köyünde çiçek açmış şeftali ağaçları arasında gezinen insanlar, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

LHASA, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Nyingchi'ye bağlı Suosong köyünde çiçek açmış şeftali ağaçları arasında gezinen insanlar, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

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