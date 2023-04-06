Çin'in Suosong Köyünden Bahar Manzarası
Güncel Haberler
LHASA, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Nyingchi'ye bağlı Suosong köyünde çiçek açmış şeftali ağaçları arasında gezinen insanlar, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)
LHASA, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Nyingchi'ye bağlı Suosong köyünde çiçek açmış şeftali ağaçları arasında gezinen insanlar, 5 Nisan 2023. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel