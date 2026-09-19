Çin'in Sıçuan eyaletinde tünel yakınındaki heyelanda 5 kişi kayboldu, arama sürüyor

Çin'in Sıçuan eyaletinde tünel yakınındaki heyelanda 5 kişi kayboldu, arama sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Sıçuan eyaletindeki Pancıhua ilinin Yanbien ilçesinde, Şıciagou Tüneli yakınında meydana gelen heyelanda 5 kişinin kaybolduğu bildirildi. Yerel acil durum yönetimi bürosuna göre bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çin'in Sıçuan eyaletindeki bir otoyol tünelinin yakınında meydana gelen heyelanda 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Yerel acil durum yönetimi bürosundan yapılan açıklamaya göre, Pancıhua ilinin Yanbien ilçesindeki Şıciagou Tüneli yakınında heyelan meydana geldi.
5 kişinin kaybolduğu heyelanda arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA